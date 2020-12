Spaccio senza età: pusher 65enne arrestato dalla Finanza con cocaina e marijuana

CIVITANOVA - Spaccio senza età: arrestato dalla Finanza di Civitanova un pusher 65enne, sequestrati 11,50 grammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina e marijuana, nonché 500 euro in denaro contante.

Durante l'indagine i finanzieri della Compagnia di Civitanova hanno acquisito, concreti indizi di reato a carico di un soggetto residente in città, già noto alle Forze dell’Ordine in quanto gravato da diversi precedenti penali.

Dopo servizi di appostamento e pedinamento è scattato il blitz con una perquisizione domiciliare. Nel corso delle operazioni di servizio, su segnalazione del cane antidroga Edir, venivano rinvenuti, occultati in una camera da letto, 11,35 grammi di cocaina (suddivisa in 8 dosi), 0,15 grammi di marijuana e 500 euro in denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Il sessantacinquenne civitanovese, è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari.

