Droga con la "griffe" di una nota serie tv: 55enne arrestato con un kg di hashish e due etti di cocaina

CIVITANOVA - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Civitanova, diretti dal sottotenente Alfredo Russo, durante un servizio di pedinamento svolto nell’ambito di un’operazione antidroga, hanno seguito e fermato in una zona periferica di Loreto un albanese di 55 anni - residente da diversi anni a Civitanova - a bordo di una utilitaria.





L’immediata perquisizione ha consentito di recuperare nel portaoggetti del suo veicolo un involucro contenente venti grammi di cocaina. L’attività investigativa è stata quindi estesa alla sua abitazione di Civitanova, dove è stata sequestrata la somma in contanti di 3.500 euro in banconote di vario taglio. L’ulteriore perquisizione nel casolare di cui l’uomo aveva la disponibilità, ha permesso il rinvenimento nell’immediatezza di ulteriori 200 grammi di cocaina, oltre ad un chilo di hashish suddiviso in dieci panetti (sui quali erano stati incollati adesivi con personaggi mascherati che rimandano alla nota serie televisiva “La casa di carta”). L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

