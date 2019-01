Sottopasso-trappola: resta ​prigioniera un'ambulanza col paziente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Sottopasso trappola per un’ambulanza con un paziente a bordo. Ieri poco dopo le 16 un’ambulanza della Croce Rossa di Macerata è rimasta incastrata sotto il sottopasso del Castellaro. Il mezzo dell’emergenza sanitaria transitava dalla rotatoria Loriblu verso corso Umberto I. A bordo si trovavano un paziente per un trasporto programmato, gli autisti e un accompagnatore, un congiunto del trasportato. E ancora una volta, visto che è già successo di recente, sono stati fatti male i calcoli, l’ambulanza è rimasta intrappolata. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato il mezzo di soccorso prima sgonfiando le gomme e poi trascinandolo fuori. Non è la prima volta che un mezzo di soccorso o furgoni restano sotto il sottopasso.