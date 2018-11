Si sostituisce al fratello agli esami per la patente: condannato a un anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Si spaccia per il fratello minore per prendere la patente al suo posto, un trentenne patteggia un anno di reclusione. Ha fatto di tutto, compreso manomettere dei documenti, per far conseguire la patente di guida al fratellino e ci era quasi riuscito, era arrivato fino alla prova pratica, ma quando stava per compiere l’ultimo passaggio, il funzionario della Motorizzazione civile, nel frattempo avvisato dell’inganno, lo ha rimandato a casa e ha denunciato tutto all’autorità giudiziaria.