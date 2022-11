CIVITANOVA Giro di vite sui parcheggi selvaggi in centro, da questa settimana un servizio di controllo speciale organizzato dagli agenti della polizia municipale. L’attività in seguito alle tante segnalazioni da parte dei residenti, che lamentano macchine parcheggiate sui passi carrabili, davanti alle abitazioni e ai garage.



«In questo ultimo fine settimana – ha spiegato l’assessore alla sicurezza e al decoro urbano Giuseppe Cognigni – sono stati effettuati dei controlli particolari nei confronti di automobili e scooter che vengono parcheggiati “random”, nella zona del centro in particolare, ma non solo. Così, in accordo con il comando della polizia municipale, abbiamo chiesto un rafforzamento dei controlli in questo senso che, proprio nel fine settimana, sono stati intensificati. È un servizio che abbiamo deciso di portare avanti. A Civitanova i posti per parcheggiare regolarmente l’automobile ci sono. C’è piazza XX Settembre, c’è il parcheggio in zona porto, c’è il parcheggio gratuito dietro ViaVai e quello dietro la stazione ferroviaria. Ma ci sono automobilisti che, magari per non pagare il ticket, lasciano la macchina in maniera scorretta, davanti ai passi carrabili, sulle strisce pedonali, sui posti per disabili. Da qui la necessità di effettuare un servizio di controllo contro la sosta selvaggia, in modo particolare nella zona del centro. Il servizio andrà avanti anche nelle prossime settimane.

Servizio notturno

Anche sabato sera gli agenti della polizia locale hanno effettuato il servizio notturno per tenere sotto controllo la movida in centro. Fortunatamente non si sono registrati episodi particolari. Anche questo fine settimana c’erano molti ragazzini nelle vie del centro e del Borgo marinaro, ma i controlli stanno funzionando. Come pure sta funzionando bene, e di questo sono particolarmente felice, la collaborazione tra cittadinanza e forze dell’ordine. I cittadini segnalano e così diventa più facile e veloce intervenire, come nel caso dell’episodio avvenuto qualche settimana fa nel quartiere di San Gabriele. Stessa cosa è avvenuta nella zona del centro. C’è grande collaborazione», ha concluso Cognigni. Proprio questo fine settimana è cominciata l’ordinanza anti-assembramenti in via della Nave, nel tratto compreso tra via Duca degli Abruzzi e via Lauro Rossi. È una misura per garantire la quiete dei residenti, che da tempo segnalano la presenza di gruppi di ragazzini fastidiosi. Nei giorni di venerdì e sabato, dalle ore 6 alle ore 22, in via della Nave è fatto divieto di transito pedonale, dal 28 ottobre fino al 7 gennaio, con esclusione dei residenti.