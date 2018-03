Sorpreso con la cocaina e la paletta della polizia municipale: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Aveva in casa soldi, droga e una paletta di quelle usate dalla polizia municipale per intimare l’alt. Nei guai un civitanovese di 45 anni, fermato e controllato dai carabinieri di Civitanova. L’uomo aveva addosso qualche grammo di cocaina e, a quel punto, la perquisizione si è spostata anche nella casa in cui vive. All’interno i carabinieri hanno rinvenuto altra cocaina, per un totale complessivo di otto grammi, 1.300 euro in contanti e la paletta della municipale. E’ stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per il possesso di quei segni distintivi in uso ai Corpi di polizia. Tutto quanto è stato sequestrato dai militari dell’Arma.