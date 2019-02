Lo sorprende e lo scaccia ma il ladro ripulisce la casa del vicino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Rientra a casa e trova un ladro, entrato poco prima dalla finestra. Alla vista del proprietario il malvivente scappa. E, poco dopo, viene messo a segno un furto in una abitazione vicina, nella zona Sud della città. È successo l’altro ieri, intorno alle 14. Verso quell’ora un uomo, residente in via Fabio Filzi, non lontano dalla zona stadio, ha allertato il 112. Il proprietario di casa ha fatto in tempo a vederlo e ai carabinieri ha fornito l’identikit del ladro: era esile, alto circa un metro e settanta. Indossava un bomber di colore scuro e aveva un berretto con la visiera azzurra. Mezz’ora dopo, in corso Garibaldi, sempre ai carabinieri è stato segnalato un furto in una abitazione. L’ipotesi è che sia stato lui a mettere a segno tutti e due i colpi, sia quello riuscito che quello rimasto un tentativo, per via del rientro improvviso del legittimo proprietario di casa.