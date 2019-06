Smantellata pescheria abusiva al porto. Il questore: «Non ci sono intoccabili»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Smantellata la pescheria abusiva di Leonardo Annacondia. «Non ci sono gli intoccabili. Nessuno è sopra la legge. Stiamo verificando tutte le licenze demaniali». Lo ha scandito ieri mattina il questore Antonio Pignataro che poco prima delle 10 ha raggiunto Civitanova insieme ai dirigenti della Squadra Mobile, Maria Raffella Abbate, e della polizia amministrativa, Giuseppe Marchetti. Con loro anche gli uomini della Capitaneria di porto per effettuare un sopralluogo. Le forze di polizia hanno fatto smantellare la pescheria abusiva che Annacondia aveva allestito vicino al Club Vela e alla Lega Navale accanto allo scivolo pubblico per le imbarcazioni. Nel 2011 la moglie di Annacondia, proprietaria di un’imbarcazione in cui il marito risulta ufficialmente inquadrato come mozzo, aveva ottenuto una concessione, poi rinnovata nel 2016, per una postazione fissa da utilizzare come deposito di reti e di attrezzature, ma che col tempo era stata usata per vendere direttamente il pescato. La postazione per la vendita del pesce ieri mattina è stata rimossa ed è scattata una multa di 1.500 euro.