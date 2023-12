CIVITANOVA Notte da incubo: giovane aggredito alle spalle, colpito alla testa e lasciato a terra. L’aggressore, dopo averlo picchiato a mani nude, è scappato via a bordo di un’auto. Da chiarire se la vittima sia stata anche derubata, oltre che aggredita. L’episodio di violenza choc è avvenuto l’altra notte di fronte alla discoteca Donoma di via Mazzini, in pieno centro. È lì che la vittima, un giovane marocchino di 23 anni, aveva trascorso la serata.

La ricostruzione

Intorno alle ore 4 è scattato l’allarme. Ad un certo punto, mentre si trovava in compagnia di una ragazza, il marocchino sarebbe stato aggredito da un giovane, presumibilmente italiano. Quest’ultimo, per cause che sono ancora sconosciute e al momento da chiarire, si è avvicinato al marocchino, all’esterno del locale. A mani nude, lo ha colpito alla testa, da dietro. Un colpo violento, che ha lasciato a terra il ventitreenne extracomunitario. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde. Il ragazzo aveva anche una ferita al naso, un altro segno dell’aggressione. A causa del forte colpo ricevuto alla testa, in un primo momento il giovane marocchino aveva anche difficoltà a livello visivo.

I soccorsi

È stato subito soccorso e medicato dal personale sanitario intervenuto sul posto, mentre nel frattempo è stata allertata la polizia. Gli agenti del commissariato hanno raccolto la testimonianza della vittima, che era alquanto agitata, e della giovane che si trovava con lei. Da chiarire se la vittima sia anche stata derubata del giubbetto che indossava. Al termine del controllo, il giovane ha rifiutato il trasporto all’ospedale. L’aggressore che lo ha colpito a mani nude si sarebbe poi allontanato insieme ad alcuni amici a bordo di una macchina. Sono in corso gli accertamenti da parte degli uomini del commissariato di polizia per identificare l’aggressore e chiarire i contorni dell’episodio di violenza avvenuto davanti al locale di via Mazzini.

L’altro episodio

Poco dopo altro intervento dell’ambulanza della Croce Verde, questa volta lungo viale Matteotti, all’altezza dell’incrocio con via Duca degli Abruzzi, nella zona di un bar. È lì che un tunisino ha accusato un malore mentre si trovava in compagnia di due suoi connazionali. L’uomo si è sentito male dopo un mix di alcol e sostanze. È stato subito soccorso e trasportato all’ospedale di Civitanova Alta, in condizioni serie. È stata una notte di fuoco per il personale medico e sanitario del 118 e della Croce Verde, alla prese con numerosi interventi di soccorso.