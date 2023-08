Corridonia, si schianta con la bici contro un albero: è gravissimo un sedicenne

CORRIDONIA - Si schianta con la bici contro un albero in contrada Fonte Lepre a Civitanova in un tratto in discesa. E' gravissimo un sedicenne di nazionalità pakistana. L'incidente è avvenuto oggi, 9 agosto.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia locale.

+++ SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO +++