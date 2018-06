Sfiora le persone e centra un'auto in sosta: caccia al pirata con l'Alfa 147

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Non si ferma allo stop e sfonda la fiancata di una macchina parcheggiata. Per puro caso l'automobilista-pirata, che poi non si è fermato ma ha accelerato in direzione Sud, non ha preso in pieno anche un gruppetto di persone che stavano chiacchierando sul marciapiede nei pressi della macchina. L'incidente, su cui indagano i carabinieri della Compagnia di Civitanova, è avvenuto ieri, all'incrocio tra via Vodice e via Fabio Filzi, zona Sud. Una Alfa 147 di colore grigio non ha fatto lo stop ed è andata a schiantarsi contro un Suv della Ford, che era parcheggiato di fronte allo stop.