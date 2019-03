Prima le avances, poi gli ruba l’orologio sexy ladra rincorsa e bloccata in piazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Era seduto su una panchina dei giardini di piazza XX Settembre a godersi il primo sole di primavera, quando è stato avvicinato da una donna. «Prima mi ha detto che cercava lavoro, poi mi ha detto che aveva voglia di me e mi ha sfilato l’orologio» ha raccontato la vittima, un civitanovese di 72 anni. Intervengono un carabiniere e un poliziotto, entrambi in pensione, che cercano di bloccare la sexy ladra. Lei e un complice, che la aspettava in auto, riescono a scappare a piedi ma la vittima, almeno, si riprende l’orologio.L’episodio è avvenuto nella prima mattinata di ieri. L’anziano era seduto su una panchina quando, come si diceva, è stato avvicinato dalla ragazza che, dopo due chiacchiere e qualche moina, è riuscita abilmente a sfilargli l’orologio dal polso. Lui se ne è subito accorto e ha cominciato a gridare, mentre la giovane donna ha raggiunto a piedi il vialetto Nord di piazza. Ad attenderla c’era un complice, all’internodi una Ford Focus di colore scuro. Le grida dell’anziano hanno richiamato l’attenzione dei presenti. Tra questi, un carabiniere, Donato Florio, e un poliziotto, Antonio Crisci, entrambi in pensione. Hanno capito subito quello che era successo e hanno raggiunto e bloccato la sexy ladra. Il carabiniere ha preso le chiavi della macchina, dopo aver aperto la portiera. Nel frattempo, il settantaduenne l’ha raggiunta. Nella tasca del giubbetto c’era l’orologio sfilato dal polso pochi attimi prima. È riuscito a recuperarlo. Visto che la macchina era ormai inutilizzabile, perché non avevano più le chiavi per metterla in moto, i due si sono divincolati e sono scappati via a piedi, svoltando verso corso Dalmazia.Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia, che si trovavano nelle vicinanze per una serie di controlli. Gli agenti hanno passato in rassegna la Ford Focus abbandonata, che risulta intestata ad una donna romena. nel frattempo sono scattate subito le ricerche in tutta la zona del borgo marinaro, pattugliata a fondo per tutta la mattinata. Sono in corso le indagini da parte della polizia per identificare la donna e il suo complice. Alla scena hanno assistito numerosi testimoni.