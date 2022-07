CIVITANOVA - Cena amarcord per quella che probabilmente è stata la Civitanovese più forte di sempre. Si terrà venerdì allo stabilimento Filippo. Un gruppo che nella stagione 1980/81 portò per la prima volta la città in serie C1. Il terzo livello del calcio italiano era già stato toccato nel 1961, con la serie C che, però, era divisa in tre gironi.

La C1 degli anni Ottanta, invece, scremava le squadre in due gironi, per accedervi non bastava vincere la serie D ma anche la C2 e davanti aveva una serie A composta da sole 16 squadre e una B a 20. Un’annata indimenticabile, tanto che ancora oggi quella formazione è recitata come un mantra che inizia con Brini, Julitti, Cappelletti…

A riunire ancora i compagni è stato Tiziano Zorzetto, autore di un gol non ancora dimenticato: il 10 maggio 1981, con un diagonale di destro, fece esplodere un Polisportivo mai pieno come allora firmando la vittoria sul Padova. Di fatto sancì la promozione in C/1 lasciando fuori i rivali di sempre, della Maceratese. Lombardo di Limbiate, Zorzetto è rimasto legatissimo alla città. È riuscito ad ottenere la partecipazione di Fabio Brini, Lorenzo Julitti, Gianmario Cappelletti, Pietro Scolamacchia, Giorgio Carrer, Tiziano Zorzetto, Enrico Rubiconti, Osvaldo Jaconi, Francesco Ilari, Michele Morra, Luigi Scoppa, Luca Monachesi e Stefano Renzi. Mister Gegè Di Giacomo, classe 1935, manderà un saluto.