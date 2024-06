CIVITANOVA La città di Civitanova sempre più a misura degli amici a quattro zampe. La giunta comunale, all’interno della programmazione di nuovi servizi volti a migliorare l’accoglienza di residenti e turisti, ha individuato, per quest’estate, due nuove aree sulla spiaggia libera da dedicare ai cani.

I dettagli

Una grande novità che per la prima volta arriva sulla spiaggia civitanovese e conferma l’attenzione dell’amministrazione nei confronti di tutti coloro che desiderano vivere la spiaggia in compagnia dei loro animali nel rispetto delle regole. La prima area sorgerà sul lungomare Sud nella porzione di spiaggia libera compresa tra lo stabilimento Flamingo e la concessione numero 5 bis (Surf Club) di complessivi 900 metri quadrati; la seconda, della stessa grandezza, sul lungomare nord nella porzione di spiaggia libera compresa tra lo stabilimento Aloha e Ippocampo, accanto al bagno pubblico esistente. Entrambe saranno dotate di recinzione avente un’altezza pari a un metro, di un punto d’acqua, docce e un’area per l’ombreggiamento. Inoltre è prevista l’attivazione di uno specifico servizio di pulizia e controllo.

Il servizio che va ad integrare un’offerta balneare attenta alle esigenze di tutte le famiglie, si aggiunge a quelli già offerti da ben 15 stabilimenti balneari che già consentono l’accesso in spiaggia ai cani: Balneare Antonio (concessione numero 1), la Decisone (4bis – colonia marina), Flamingo (5); Lido Cristallo (6), Gianfranco (9), Madeira (11), Ai due Re (12); Gigetta (13), Arturo (15), Cala Maretto (16), Giovanni e Anna (17), Ippocampo (35); Caribean (40), Virgolazer01 (43) e Surf Club (5 bis). Al di fuori di queste zone vige il regolamento secondo il quale «nel periodo 15 marzo – 15 ottobre è vietato condurre, sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo del comune di Civitanova, cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall’Ente nazionale cinofilia italiana».