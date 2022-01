Un semaforo per non vedenti in via Dante Alighieri: fissata per lunedì la partenza dei lavori

CIVITANOVA - Lunedì partono i lavori per il posizionamento di un semaforo per non vedenti lungo via Dante Alighieri. Lo ha annunciato l’assessore con deleghe alla mobilità e ella viabilità Fausto Troiani. «Dopo mesi di attesa dovuti al fermo prima e ai ritardi poi, dovuti ai blocchi delle consegne dei materiali imposte dall’emergenza Covid, lunedì 10 – ha spiegato il vicesindaco Troiani -, meteo permettendo, inizieranno i lavori per il posizionamento di un semaforo, con relativo attraversamento segnalato, per ipo-non vedenti in via Dante Alighieri, così come richiesto dall’Associazione nazionale ciechi e concordato con l’assessorato alla viabilità. Il posizionamento e l’attivazione di tale dispositivo semaforico per non vedenti – ha continuato Troiani - dovrebbero esser terminati nel giro di pochi giorni.

L’operazione si inserisce nel novero dei lavori relativi alla viabilità cittadina che l’assessorato concorda con residenti ed associazioni per rendere Civitanova più fruibile e “a misura d’uomo” anche per le categorie più svantaggiate». Nei giorni scorsi lo stesso vicesindaco aveva annunciato il posizionamento di segnali che indicano “strada chiusa – divieto di transito esclusi residenti e autorizzati”, lungo alcune strade chiuse in vari quartieri della città, in seguito a numerose segnalazioni e diverse raccolte di firme dei cittadini di Civitanova interessati, che hanno voluto portare all’attenzione dell’amministrazione comunale i notevoli disagi dei residenti e commercianti delle cosiddette “strade cieche”.

Dopo le segnalazioni l’assessorato alla viabilità, in collaborazione con la polizia locale e con il funzionario del servizio viabilità del comune, si era preoccupato di effettuare diversi sopralluoghi nelle strade interessate e di parlare con i residenti per risolvere tale situazione, che crea non pochi disagi al traffico, alla viabilità e ai parcheggi.

