Sei quintali di carne e pesce mal conservati: grossista cinese nei guai

CIVITANOVA - Carne e pesce in cattivo stato di conservazione, guai per il proprietario di un ingrosso: sequestrati dai carabinieri 600 chili di prodotti. La merce, oltre ad essere mantenuta male, non in linea con quanto previsto dalle leggi in materia, era anche priva dell’etichetta che ne riporta gli ingredienti. Sono fioccate sanzioni particolarmente salate per il responsabile.Blitz dei carabinieri della Compagnia di Civitanova in un ingrosso di generi alimentari di proprietà di un uomo di nazionalità cinese. In azione, insieme a loro, l’altro ieri pomeriggio, c’erano anche i colleghi del Nas, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dei carabinieri forestali. l’amministratore dell’ingrosso, un uomo cinese, è stato denunciato e sono state elevate sanzioni di natura amministrativa per un totale complessivo di sette mila euro.