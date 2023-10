CIVITANOVA Due alunni della scuola media Mestica non sono stati fatti salire sull’autobus dal conducente e sono tornati a piedi, protestano i genitori. Ma l’Atac, pur procedendo ad un controllo, assicura che «nessuno si permetterebbe mai di non far salire un minore». A farsi portavoce della segnalazione è Natalia Conestà (esponente di Italia Viva e residente a Santa Maria Apparente, quartiere delle famiglie che hanno sollevato il caso) che ha scritto a presidente dell’Atac, sindaco, assessore alla pubblica istruzione e preside. Si valuta anche la possibilità di un esposto alla Procura della Repubblica.

«Nei giorni passati – si legge nella lettera di Conestà – e fino al 25 ottobre, alcuni bambini e bambine sono stati minacciati di una multa o di non poter salire sull’autobus se non avessero portato l’originale dell’abbonamento invece di una fotocopia o uno scan sul telefono. Il 26 ottobre, alcuni bambini alle 13, sono stati lasciati davanti alla scuola perché l’autista dello scuolabus non li ha fatti salire, e sono ritornati a piedi dalla Mestica a Santa Maria Apparente con la provinciale maceratese da attraversare in un orario di traffico intenso».

Si tratterebbe di un alunno della prima media che aveva la foto dell’abbonamento sul telefono, e di uno di terza media che, pur avendo l’originale, aveva la tessera con foto scaduta. «Non si capisce perché infierire così su dei bambini. Alcuni genitori avevano ricevuto indicazioni dal personale Atac nell’Ufficio abbonamenti di fare una fotocopia dell’abbonamento. Lasciare dei bambini a piedi è una prassi contro la sicurezza e quindi l’incolumità dei bambini».



Questa la risposta di Massimo Belvederesi, presidente Atac. «Non risultano casi di minaccia o di aggressività verbale nei confronti degli studenti, tuttavia stiamo procedendo con richieste di spiegazioni al personale. Però vorrei precisare quanto segue. Gli autisti sono tenuti al controllo del titolo di viaggio che deve essere originale. Il suggerimento di effettuare la fotocopia è per agevolare le operazioni negli uffici in caso di smarrimento. La tessera identifica la persona cui è associato l’abbonamento e va rinnovata alla scadenza. Solitamente, ai bambini che dimenticano l’abbonamento a casa si riferisce di portare il titolo di viaggio il giorno dopo. Atac svolge il servizio scolastico in maniera precisa, puntuale e con lo stile del buon padre di famiglia».