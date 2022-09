CIVITANOVA - Furto in un garage in centro nella notte, spariscono due scooter. I carabinieri, nel giro di appena mezza giornata, li ritrovano e li restituiscono al legittimo proprietario. L’episodio è avvenuto a Civitanova lo scorso fine settimana, nella notte tra venerdì e sabato, in un garage in centro dove ignoti si sono intrufolati e hanno fatto sparire i due ciclomotori.

APPROFONDIMENTI IL BLITZ Nello zaino hashish e marijuana pronti per lo spaccio: arrestato pusher di 21 anni

Dopo aver appurato di essere stato vittima di un furto, il proprietario ha allertato i carabinieri, denunciando quello che era accaduto nottetempo nel garage di casa sua. Subito si sono messi in azione i militari dell’Arma della Compagnia di Civitanova, guidati dal capitano Massimo Amicucci, che hanno avviato le ricerche per ritrovare i due scooter, nel contesto dei giri di controllo che vengono svolti quotidianamente sul territorio dai militari. E dopo meno di ventiquattro ore dal furto, nel tardo pomeriggio di sabato, i carabinieri hanno individuato i due veicoli. Si trovavano nel quartiere di Fontespina.

Dopo le consuete formalità di rito, i due ciclomotori ritrovati dai carabinieri sono stati restituiti al legittimo proprietario. Una operazione lampo quella condotta dai carabinieri