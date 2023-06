CIVITANOVA - Scompare dal pronto soccorso e fa perdere le sue tracce. Sono giorni di apprensione per la scomparsa di un 65enne di Civitanova. A lanciare l’appello sui social è l’avvocato Siria Carella, amministratore di sostegno dell’uomo.

«È scomparso da mercoledì alle ore 22 circa, allontanandosi dal pronto soccorso dell’ospedale civile di Civitanova. Al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca a mezze maniche, pantaloni di una tuta blu ed era sbarbato. Alto circa 1.75, corporatura robusta e asciutta. Capelli e occhi scuri. Se qualcuno lo individua può chiamare subito il 118, le forze dell’ordine e anche me perché sono il suo amministratore di sostegno». Carella racconta poi quanto accaduto mercoledì sera. «Al 118 è arrivata la segnalazione di un passante che ha visto il 65enne in stato confusionale. I sanitari sono intervenuti e lo hanno accompagnato al pronto soccorso, allertando la compagna e me. Dopo poco, però, dell’uomo si sono perse le tracce. È stato cercato sin da subito ma non è stato possibile trovarlo». Non sarebbe la prima volta che accade un fatto simile. «Lui è stato ricoverato per un anno al Santo Stefano di Porto Potenza Picena e anche in un’altra occasione si era allontanato dalla struttura, ma poi è stato ritrovato subito. Ora siamo tutti molto preoccupati perché non ha nulla con sé, nemmeno i medicinali. A casa non è tornato. E non sappiamo se sia ancora a Civitanova o si sia spostato».