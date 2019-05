Scippò una donna 53enne â€‹arrestato è caccia al complice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Aveva scippato una donna che stava camminando lungo il marciapiede nei pressi della sua abitazione, individuato e arrestato dai carabinieri il responsabile. Si tratta di un uomo di 53 anni, residente a Porto Sant'Elpidio, ritenuto l'autore di uno scippo avvenuto lo scorso 6 aprile in via del Casone. Ed ora è caccia al complice. I carabinieri della Compagnia di Civitanova, in collaborazione con i colleghi della stazione di Porto Sant'Elpidio, hanno tratto in arresto l'uomo. Dopo le formalità di rito, il cinquantatreenne è stato portato nella sua abitazione, dove ora si trova ristretto agli arresti domicilari con il braccialetto elettronico. La donna vittima dello scippo, 59 anni, il 6 aprile stava camminando in via del Casone, quando è stata avvicinata da una macchina di colore scuro, una utilitaria. Da dentro uno dei due malviventi ha tirato fuori il braccio, arraffando la borsetta e riuscendo a strapparla dal braccio della vittima.