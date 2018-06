Lo scippatore ha precedenti anche per violenza sessuale: preso ed espulso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Cerca di scippare un anziano del suo portafoglio, ma viene bloccato da alcuni ragazzi: il presunto ladro, secondo quanto emerso dalle velocissime indagini condotte dai carabinieri, era stato denunciato poco tempo fa per violenza sessuale nei confronti di una ragazza e addosso i militari dell’Arma gli hanno trovato del metadone. Clandestino, è stato espulso.È questo l’epilogo di una vicenda cominciata nella tarda mattinata dell’altro giorno, nel cuore del borgo marinaro, quando un anziano del posto che stava passeggiando da solo era stato avvicinato da un giovane straniero e derubato del suo portafoglio. Il ladro era stato inseguito prima dall’anziana vittima, che dopo essere riuscita a recuperare la refurtiva se ne era andata, poi era stato bloccato da alcuni ragazzi che si trovavano lì in quel momento, in attesa dell’arrivo della pattuglia di militari dell’Arma. L’uomo, il presunto scippatore appunto, era stato condotto in caserma dai carabinieri e, in seguito agli accertamenti, è emerso che si trattava di un tunisino già noto alle forze dell’ordine.