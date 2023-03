Civitanova, schianto all’incrocio: due feriti nell’impatto. Traffico paralizzato per oltre un’ora

CIVITANOVA – Schianto all’incrocio: due feriti e traffico paralizzato per oltre un’ora in direzione di Civitanova Alta. È il bilancio di un violento scontro avvenuto questa mattina (16 marzo) lungo contrada San Michele, nei pressi della piscina comunale.

La dinamica

Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale, due auto, una Toyota e una Volkswagen, si sono scontate. Feriti i due conducente, un uomo di 48 anni e una signora di 56 anni. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde e i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere dell’abitacolo uno dei due conducenti feriti. Entrambi, dopo le prime cure sul posto, sono stati caricati a bordo dell’ambulanza e trasportati all’ospedale. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto anche la polizia locale.