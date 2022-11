​Civitanova, si schianta contro un lampione nella notte: grande spavento per una ragazza al volante

CIVITANOVA – Perde il controllo della sua Bmw e finisce contro un palo della luce. L’incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, è avvenuto questa notte (26 novembre) poco dopo l’una e mezzo, lungo la SS Adriatica nei pressi della nuova rotatoria di Fontespina.

Dinamica da chiarire

Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una Bmw condotta da una giovane donna lituana si è scontrata con un lampione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri per rilevare l’incidente e chiarire la dinamica. Presente anche il personale dell'Atac. Illesi sia la ragazza che si trovava al volante della Bmw che un giovane che era in macchina insieme a lei.