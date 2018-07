Si schianta con l'auto sul lungomare, poi stende con un pugno il testimone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Rimane coinvolto in un incidente stradale sul lungomare Sud, scende dalla macchina, dà in escandescenze e colpisce con un pugno in pieno viso il testimone, un uomo che aveva assistito alla scena, sceso per calmarlo. Per il ferito, un cinquantenne di Sant'Elpidio a Mare, frattura della mandibola e trenta giorni di prognosi. I carabinieri della Compagnia di Civitanova hanno identificato e denunciato per lesioni personali aggravate un uomo di 33 anni, che risulta essere residente a Macerata.