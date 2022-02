Scende il numero dei residenti e anche quello degli stranieri. In aumento invece i senza fissa dimora

CIVITANOVA - Calano i residenti a Civitanova e scendono anche gli stranieri, aumentano le persone senza fissa dimora ma anche le nascite che sono state 321. Sono stati resi noti i dati che riguardano la popolazione nel Comune di Civitanova. Come di consueto, nelle prime settimane del nuovo anno, l’Ufficio Servizi anagrafici e demografici del Comune fornisce i dati della popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente, sulla base delle schede individuali.



Questo lavoro dell’ente avviene sulla base dei movimenti che si registrano in Comune durante l’anno e ora confluirà all’Istat, che successivamente elaborerà i dati ufficiali (popolazione legale) calcolati in base all’aggiornamento derivante dal censimento. Il dato complessivo relativo al 2021 registra un lieve calo, poiché il totale dei residenti passa dal numero di 42.523 del 2020 a quello di 42352 del 2021 (22180 donne e 20172 uomini). Nel 2016 Civitanova raggiunse l’ambita soglia dei 42 mila abitanti (42251) e da allora la curva è salita fino al 2019. La fascia di popolazione più numerosa è quella costituita da uomini e donne che hanno tra i 35 e i 54 anni, ma che è scesa comunque di un po’ rispetto al 2020.

Secondo i dati forniti ce ne sono 12522 , l’anno prima 12818. Ci sono 7275 persone che hanno da o a 19 anni (nel 2020 erano 7405), 6373 che hanno tra i 20 e i 34 anni (6575 l’anno prima), 11030 le persone tra i 55 e i 74 anni (nel 2020 erano 10971) e fanno registrare un aumento gli anziani, quelli over 75 che passano da 4754 a 5152. I nuovi nati sono 321 (erano 281 nel 2020) e 503 le persone decedute. Più fiocchi rosa che blu: tra i nuovi nati, 158 sono maschi e 163 sono femmine, di cui 215 nel comune, 103 in altro comune e 3 all’estero. Le famiglie sono 18228, mentre quelle con almeno uno straniero sono 2224, con intestatario straniero 1621, convivenze anagrafiche una, convivenze di fatto 26.

Scendono, come si diceva, a 4378 gli stranieri residenti (erano 4.485) di cui 1922 uomini e 2.456 donne e aumentano le persone senza fissa dimora che sono 59: 39 uomini e 20 donne. Gli iscritti per immigrazione (Italia/estero) sono 1205, mentre sono 1195 i cancellati per emigrazione sia in Italia che all’estero. In 130 hanno acquisito la cittadinanza italiana (57 maschi e 73 femmine).



Per quanto riguarda le nazionalità, la comunità più numerosa continua ad essere quella cinese formata da 710 persone; Albania 208, Bangladesh 218, Marocco 158, Pakistan 603, Romania 687, Ucraina 285, Tunisia 142, Polonia 97, Federazione Russa 109, Filippine 81, Senegal 71, Brasile 67, Nigeria 52, Argentina 44, Afghanistan 51, Bulgaria 54, ecc. I dati sono stati elaborati dal responsabile addetto all’Ufficio elettorale Stefania Cesaretti, in collaborazione con il dirigente incaricato II settore Paola Recchi.

