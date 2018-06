Scende dal marciapiede â€‹e cade: chiede al Comune 10mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Ancora una richiesta di risarcimento danni a causa di marciapiedi o strade dissestate. A presentarla, una civitanovese, che il 21 giugno dell’anno scorso è caduta all’incrocio tra via Cairoli e via Cavour, in pieno centro. L’incidente è occorso mentre scendeva dal marciapiede di via Cairoli per attraversare la strada.Secondo la ricostruzione presentata dall’avvocato Roberto Belardinelli, la caduta è stata causata dal dissesto in cui versa la sede stradale in quell’incrocio. Insomma, una grossa buca. I danni conseguenti al sinistro quantificati in 9.519 euro. La donna ha provveduto a citare il giudizio il Comune. Udienza presso il Tribunale di Macerata fissata, ironia della sorte, il prossimo 21 giugno, precisamente un anno dopo la rovinosa caduta.