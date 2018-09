Da scafista a spacciatore: doppio arresto in 10 mesi ma è già libero

di Benedetta Lombo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Ex scafista patteggia un anno e sei mesi e torna in libertà. «Non voglio stare più in Italia, voglio tornarmene a casa mia», ha sbottato il giovane tunisino arrestato per spaccio uscendo dall’aula del Tribunale. In dieci mesi è stato arrestato due volte e dei dieci mesi, otto li ha trascorsi in carcere ad Agrigento. Ieri, dopo il patteggiamento di una pena inferiore ai due anni, ha potuto usufruire della sospensione condizionale della pena e uscire libero. Non ha precedenti pene diventate definitive.Il giovane, Karim Chaabane, 24 anni,. Posto ai domiciliari, ieri è stato portato in tribunale a Macerata per essere processato per direttissima. In aula, alla domanda rituale del giudice Enrico Pannaggi, se fosse sottoposto ad altri procedimenti penali o se avesse carichi pendenti, il tunisino ha riferito di essere arrivato in Italia ad ottobre e di aver trascorso otto mesi in carcere ad Agrigento con l’accusa di essere uno scafista.