​Civitanova, va a sbattere contro il palo della pubblicità e si ribalta: attimi di panico per una donna

CIVITANOVA- Attimi di paura, questa mattina (18 dicembre), per una donna alla guida della propria automobile. Intorno alle 6,40, alla rotonda di via Dante Alighieri a Civitanova, la stessa è stata protagonista suo malgrado di uno spaventoso incidente che ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco.

La dinamica

Per motivi ancora da decifrare, la vettura è andata a sbattere contro un palo di un'insegna pubblicitaria ribaltandosi su un fianco. Per estrarre la donna, poi affidata ai medici anche per il grande spavento, dall'abitacolo sono stati determinanti i pompieri con una serie di operazioni. Sul posto presente anche la Polizia stradale.