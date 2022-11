CIVITANOVA - Il chiosco in piazza XX Settembre diventa un dormitorio per sbandati e senzatetto che bivaccano nelle ore notturne. La segnalazione è arrivata da parte dei cittadini. Ieri l’intervento di messa in sicurezza della struttura che, fino a qualche tempo fa, era un bar nel cuore del centro, nei pressi dei giardini di piazza. Nella giornata di domani, il Cosmari interverrà per avviare le operazioni di pulizia. All’interno dell’ex bar di piazza XX Settembre c’erano, infatti, giacigli di cartone, bottiglie di plastica e altri rifiuti di vario genere, segni dei bivacchi notturni di qualche senzatetto.

«Questa mattina (ieri mattina per chi legge, ndr) abbiamo provveduto alla messa in sicurezza del chioschetto di piazza XX Settembre, oramai chiuso da circa sette mesi – ha spiegato l’assessore alla sicurezza e al decoro urbano Giuseppe Cognigni –. Da qualche giorno mi erano arrivate delle segnalazioni da parte di cittadini, persone che frequentano i giardini di piazza XX Settembre che avevano notato, nelle ore notturne, un via vai di persone da quel chioschetto. Qualche sbandato, non sapendo dove passare la notte, ha forzato la porta. Entravano dentro e la appoggiavano. Poi, alle prime ore dell’alba, uscivano. Questa mattina (ieri, ndr) sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale e gli uomini della reperibilità del Comune, che hanno provveduto a chiudere gli accessi al chioschetto - ha continuato l’assessore Giuseppe Cognigni -. Voglio ringraziare gli uomini del Comune, che sono intervenuti immediatamente per provvedere alla messa in sicurezza, come pure gli agenti della polizia locale. All’interno del locale non c’era traccia di consumo di droga, quindi l’ipotesi è che a dormire lì ci siano andate persone in difficoltà, senzatetto che non hanno un posto per dormire. E sono molto dispiaciuto per la loro situazione. Lunedì – ha concluso l’assessore Giuseppe Cognigni – verranno effettuate le operazioni di pulizia all’interno del chioschetto da parte del Cosmari. Sono in programma controlli per evitare situazioni analoghe non soltanto nelle zone più periferiche della città, ma anche in centro».