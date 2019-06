Sbanda, si schianta contro â€‹la rotatoria, cambia la gomma e fugge

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Sfreccia a tutta velocità lungo il corso principale e finisce con l’auto sulla rotatoria sud della città distruggendo alcuni cartelli pubblici. Dopo aver cambiato una ruota, con l’aiuto di persone (probabilmente familiari) chiamate in soccorso, rimette in moto l’auto e va via. È caccia al pirata della strada che la notte tra domenica e lunedì ha danneggiato i cartelli pubblici della rotatoria davanti all’Hotel Mondial.La polizia municipale, guidata dal comandante Sirio Vignoni, sta visionando attentamente le telecamere di sorveglianza che hanno immortalato il passaggio dell’uomo, un ragazzo sui 20 anni, e i successivi avvenimenti. Oltre ad una sanzione per danneggiamento il giovane automobilista rischia una denuncia per guida pericolosa. Le telecamere cittadine hanno immortalato il passaggio a tutta velocità lungo corso Matteotti poco dopo mezzanotte e mezza della Mercedes Classe A. Sono ben evidenti sia il modello del mezzo che la targa automobilistica. Il conducente, sbandando più volte, è finito con l’auto sulla rotatoria davanti al noto hotel.