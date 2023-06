CIVITANOVA - Va nella sua sartoria per lavorare ad una consegna importante e trova della colla infilata nella serratura. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per aprire la porta. «Non riesco a spiegarmi cosa sia successo, sono in buoni rapporti con tutti, penso più ad una bravata di qualcuno che non sa che fare».

È quanto capitato ieri mattina ad Eura Staffolani, titolare della sartoria Libellula Maison in via Dante Alighieri. «Stamattina sono arrivata al lavoro, ho inserito la chiave nella serratura della porta di ingresso, ma sentivo che non andava – ha raccontato – Cosi mi sono accorta che c’era della colla dentro la serratura. Intorno c’erano delle sbavature. Prima abbiamo provato con dell’acetone, cercando di rimediare da sole in qualche modo. Ma alla fine siamo state costrette a chiamare i vigili del fuoco per farci aprire la porta. L’alternativa era rompere un vetro. Non riesco a capire se si sia trattato di un dispetto o di una bravata. Sono amareggiata. Stavo andando a lavorare per una consegna da fare questa settimana per un negozio in Sicilia. Faremo denuncia ai carabinieri» ha concluso la proprietaria della sartoria Libellula Maison.