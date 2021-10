Salone del turismo, Civitanova in vetrina. L'assessore Belletti: «Siamo già al lavoro per il Natale»

CIVITANOVA - Il Comune di Civitanova è presente anche quest’anno al Ttg di Rimini, il salone del turismo Business to Business che rappresenta la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.



La partecipazione alla fiera rientra negli interventi di promozione programmati dall’assessorato al Turismo in vista della stagione invernale, in collaborazione con il consorzio di promozione turistica “Noi Marche” di cui il Comune di Civitanova è capofila dal 2012. A portare la vicinanza dell’amministrazione comunale agli operatori del settore, in rappresentanza di tutta la città, c’è quest’anno l’assessore al Bilancio Roberta Belletti accompagnata dalla responsabile del punto informazioni turistiche comunale Selvaggia Cecarini, da Loredana Miconi dello staff di Noi Marche e da Mauro Fumagalli promotore del Festival del Bike civitanovese.

«Si respira finalmente un bel fermento tra gli operatori del settore – ha riferito l’assessore Belletti – che stanno puntando moltissimo sulla prossima stagione invernale per il rilancio del turismo, dopo i gravi colpi subiti a causa della pandemia. Quale rappresentante dell’amministrazione comunale delegata dal sindaco Ciarapica, confermo il sostegno delle istituzioni al fianco degli operatori con misure dirette di sovvenzioni elargite ai privati in difficoltà a causa del Covid, come l’ultima agevolazione in ordine cronologico sulla Tassa dei rifiuti e dall’altra con una serie di interventi di programmazione di eventi utili ad attrarre persone anche da fuori regione. Civitanova deve essere in grado di offrire servizi sempre più qualificati, perché vanta certificazioni importanti come le Bandiere blu, gialla e verde. Dopo una stagione estiva piena di eventi e con ottimi riscontri per numero di presenze dei turisti, l’amministrazione comunale e l’Azienda teatri stanno predisponendo il calendario degli eventi invernali, sempre diversificati per settori d’intrattenimento, per gusti, per fasce di età, nel riuscito tentativo di abbinare il puro divertimento alla cultura. Civitanova è una città moderna che vuole puntare sulla svolta ecologica, sullo sport, sul decoro urbano e sicurezza. Proprio in questi giorni stiamo progettando il calendario delle feste di Natale».

