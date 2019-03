Rubate due auto nella notte: una ritrovata con dentro gli attrezzi da scasso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Notte di furti nella zona industriale di Santa Maria Apparente, rubate due automobili. Una è stata portata via da una ditta e rinvenuta, qualche ora più tardi, da tutt’altra parte: dentro c’erano arnesi da scasso e uno smartphone e un tablet, con buona probabilità oggetto di furto. Le indagini sono in corso. I malviventi si sono messi in azione intorno alle ore 23.30, quando sono stati avvistati davanti ad una ditta di spedizioni, la Ups, che si trova nella zona industriale A, in via Enrico Ferrari.Si trattava di un sopralluogo perché poi i ladri sono tornati lì qualche ora più tardi, intorno alle 2. Hanno forzato il cancello e se ne sono andati a bordo della macchina rubata. Nella stessa notte, poi, ignoti hanno fatto sparire la macchina del titolare del ristorante La Locanda dei Cavalieri, che si trova sempre nella zona industriale, in via Di Vittorio, poco dopo il Torrione di Santa Maria Apparente. L’automobile si trovava parcheggiata nel piazzale esterno del locale. Qualche ora più tardi la vettura della ditta di spedizioni è stata rintracciata dal personale della sicurezza Axitea, che è immediamante intervenuto subito dopo il furto all’interno della Ups.