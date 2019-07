Rubano le travi per alzare l'auto e portare via gli pneumatici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Singolare sequenza di furti l’altra notte nel rione Quattro Marine. Ignoti hanno rubato delle assi di legno all’interno di un giardino. Sono dei mezzi tronchi che poi i ladri hanno usato per rubare le quattro ruote di un’auto parcheggiata nei pressi. Il mezzo è stato lasciato appoggiato su quelle pesanti travi. Un grosso lavoro per un bottino tutto sommato magro. Ma ormai c’è da aspettarsi di tutto. Brutta sorpresa per il proprietario di quell’automobile, una Hyunday, lasciata in sosta lungo via Matteo Ricci.Lui abita nei pressi. Molto perplessa anche Maria Rosa Berdini, la dipendente comunale che ha reso nota la vicenda con un post sulla propria pagina facebook. Ieri mattina si è recata nel retro della sua abitazione e nel giardino ha visto i vasi tolti dal loro supporto. «Sono entrati nel mio giardino e hanno rubato dei tronchi dove tengo appoggiati i vasi. Perché vi chiederete? Che ci avranno fatto? Gli sono serviti per poter rubare le quattro ruote di un’auto parcheggiata su questa via. Luride persone, vi attaccate su tutto»