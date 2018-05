Ruba radar e Gps al porto: â€‹pescatori lo costringono a mollare la refurtiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Vedono girare tra le imbarcazioni un tipo sospetto con un sacco in mano con del materiale dentro, gli urlano contro e quello abbandona a terra le attrezzature per la navigazione, del valore di tre, quattro mila euro, che erano appena state rubate da una vongolara.L’episodio, un furto che fortunatamente è rimasto soltanto un tentativo, è avvenuto di notte. Era più o meno l’una e trenta quando alcuni pescatori hanno notato un uomo, un civitanovese, tra l’altro vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, aggirarsi nelle vicinanze delle imbarcazioni attraccate al porto con un sacco in mano.Poco prima dalla vongolara di un pescatore civitanovese, attraccata al molo Sud, erano stati fatti sparire un radar e un Gps: attrezzatura a bordo, indispensabile per la navigazione, che ha un valore di quasi quattro mila euro, ed è solitamente quanto di più appetibile per i malintenzionati si possa trovare a bordo di una imbarcazione da pesca. Fatto sta che quando i pescatori hanno visto quell’uomo camminare di notte al porto si sono insospettiti. E così, urlando, gli hanno chiesto conto di cosa stesse facendo lì, in quel momento. L’uomo, probabilmente per evitare guai e messo alle strette, ha abbandonato nelle vicinanze della vongolara oggetto di furto un sacco: dentro, appunto, si trovava custodita la refurtiva.