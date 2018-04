Ruba un'automobile fuori dalla stazione: denunciato ed espulso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA- Auto rubata a una donna di 54 anni, un pakistano finisce nel mirino della polizia. La vittima del raid aveva segnalato al 113 che qualcuno aveva sottratto la sua Peugeot, lasciata nel parcheggio della stazione ferroviaria di Civitanova. Immediatamente, da parte degli agenti del commissariato, sono scattate le ricerche dell’auto in tutta la provincia. Controllati anche numerosi pregiudicati.Nel corso di uno dei controlli, la Volante è intervenuta nel parcheggio antistante gli uffici dell’Inps dove l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da due extracomunitari che stavano litigando tra loro. Alla vista dell’auto della polizia uno dei due si è dato alla fuga mentre l’altro è stato immediatamente bloccato e identificato. Si tratta di un cittadino pakistano di 36 anni, in Italia senza fissa dimora. Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi. E c’era anche la chiave della Peugeot dello stesso modello di quella rubata alla 54enne. Le immediate ricerche hanno permesso di rintracciare la vettura, poco dopo restituita alla legittima proprietaria. L’extracomunitario è stato denunciato per il reato di ricettazione ed espulso dal territorio dello Stato mentre sono in corso ulteriori indagini finalizzate a rintracciare il complice.