CIVITANOVA - Attesa e curiosità per l’apertura della rotatoria tra la superstrada 77 e la statale 16 Adriatica. Ormai manca poco alla smobilitazione del cantiere. Ci sono giusto da sistemare le indicazioni stradali. Quelle a terra sono state realizzate, così come è stata sistemata la segnaletica relativa al codice della strada. Chiaro che in questa fase il circuito sarà delimitato dai new jersey. Conto alla rovescia ancora più snervante, invece, per i lavori lungo la superstrada Valdichienti.

Lo svincolo di Montecosaro è ancora parzialmente chiuso. In direzione monti, non si può né entrare né uscire. Inoltre la carreggiata in direzione monti rimane chiusa per realizzare il nuovo asfalto. Si procede, quindi, solo su una carreggiata in entrambe i sensi. Il cambio di corsia, inevitabilmente, crea rallentamenti ma i fruitori ormai hanno ricalcolato i tempi di percorrenza e si sono adeguati partendo prima per raggiungere la propria destinazione. Ma c’è sempre da fare i conti con l’imprevisto. Anche il più banale incidente determina code estenuanti. Come avvenuto intorno alle 18 di martedì scorso proprio tra Morrovalle e Montecosaro. Traffico completamente bloccato per diverso tempo. C’è chi ha impiegato un’ora e mezza per percorrere i 15 chilometri e raggiungere Civitanova.



Ieri mattina, invece, rallentamenti per la segnalazione di presenza di materiale disperso sulla strada. Questa fase dei lavori, secondo la comunicazione dell’Anas, deve terminare entro il 7 ottobre. Per cui si deve aver pazienza per almeno un paio di settimane. È questione di ore, invece, per quanto riguarda la rotatoria provvisoria all’uscita sulla statale Adriatica. L’attuale disciplina della viabilità ha determinato un ingrossamento del traffico non solo sulla statale (in direzione Nord soprattutto) ma anche in via del Casone, strada alternativa per raggiungere la zona commerciale e lo svincolo di Civitanova Ovest. Per chi proviene da Sud, infatti, è attualmente chiuso l’ingresso in superstrada. Ciò determina un’infrazione molto comune in questi giorni: l’inversione a U all’altezza del bar Milan.



In sostanza, chi arriva da Porto Sant’Elpidio non vuole arrivare fino alla zona commerciale per prendere la superstrada, allora inverte la rotta appena superato il cantiere. Ma in quel tratto le corsie sono canalizzate dai new jersey e la manovra determina code, oltre ad essere pericolosa. Nei giorni scorsi era stata impedita dalla presenza fissa di due vigili. Problematico anche l’incrocio con via Fontanella e l’ingresso all’hotel Cosmopolitan. Tutti disagi per i quali si dovrà attendere altri giorni affinché vengano eliminati e si torni a percorrere senza problemi superstrada e statale Adriatica.