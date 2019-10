Rompe il braccialetto elettronico e scompare: trovato con la fidanzata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Rompe il braccialetto eletronico e scompare per una settimana: trovato (e arrestato) in compagnia della fidanzata.I poliziotti del commissariato di Civitanova, dopo una lunga attivita’ di osservazione e monitoraggio, hanno individuatoi ed arrestato un giovane pluripregiudicato da giorni ricercato da tutte le forze di polizia della riviera per il reato di evasione aggravata. il giovane di 27 anni, gia’ arrestato pochi mesi fa dal commissariato di polizia di civitanova per rapina, si trovava agli arresti domiciliari con bracialetto elettronico.Ma, dopo aver distrutto il braccialetto, era fuggito facendo perdere le sue tracce ormai da oltre una settimana.Nella serata di domenica, dopo una luga indagine, i poliziotti hanno sorpreso il ricercato a bordo di un’auto in compagnia della sua compagna, traendolo in arresto.