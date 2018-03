Rom passati al setaccio: identificazioni, mezzi sequestrati e fogli di via

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Maxi controllo sui rom in centro e abusivismo commerciale. C’erano gli agenti del commissariato di polizia, i carabinieri, la Guardia di Finanza, gli agenti della polizia locale e i militari della Capitaneria di Porto a controllare a tappeto tutte le zone “calde”: dal lungomare alla stazione ferroviaria passando per piazza XX settembre e le vie del borgo marinaro. L’operazione ha preso il via al mattino presto, poco dopo le 7.30, quando le forze dell’ordine, che hanno operato sempre in sinergia tra di loro, hanno raggiunto il lungomare Sud, dove si trovavano parcheggiati le roulotte e i furgoni dei nomadi. o. Trenta sono stati, complessivamente, i nomadi fermati e identificati ieri. Erano quasi tutti ancora nelle loro roulotte e, tra questi, c’erano anche donne e dodici bambini, dai due anni in su. Dieci sono stati i nomadi per cui è stato chiesto il foglio di via obbligatorio dal Comune, mentre un giovane uomo tra quelli controllati era destinatario di ben tre provvedimenti, emessi dalla Procura di Rovigo, che non gli erano ancora stati notificati perché, nel frattempo, lui si era già spostato a Civitanova. Tre persone, inoltre, sono state portate in commissariato e fotosegnalate. Sette i veicoli controllati, tra cui un furgone sequestrato.