Ristoranti e negozi nel mirino: ​spaccate e furti del ladro con il casco

CIVITANOVA – Scia di furti e spaccate nella notte, nel mirino finisce la zona Nord della città. Nella notte, probabilmente tra le 2 e le 3 del mattino, un malvivente con il volto travisato da un casco si è messo in azione. Per primo è stato colpito il ristorante Passione Carnale, sul lungomare Nord. È riuscito a fare irruzione passando attraverso una finestra sul retro e ha puntato dritto al registratore di cassa. Ha buttato tutto a soqquadro e, incalzato dall'allarme, ha preso qualche moneta del fondo cassa. Poi si è diretto nel ristorante La Locanda sul Mare, ma la cassa era vuota. Finito il giro sul lungomare, il ladro si è diretto verso la statale adriatica. È arrivato in via Saragat ed è entrato nel negozio cinese Emporio Illè, vicino al bar Servidei. Con un masso ha infranto una vetrata. È entrato dentro e ha portato via anche in questo caso il fondo cassa: il bottino è ancora da quantificare. Poi, dopo il colpo nel negozio cinese, il malvivente scatenato è tornato in via Cristoforo Colombo dove ha cercato di entrare nel magazzino di prodotti ittici Gimmi. Ma non è riuscito nel suo intento e si è diretto verso l'elettrauto Massaro. Anche in questo caso il colpo non è andato in porto perché il ladro non è riuscito ad aprire la porta d'acciaio. Tentato furto, infine, presso la Teloneria Adriatica.