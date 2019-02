Risse, droga e schiamazzi: il questore chiude il Donoma per 15 giorni

di Chiara Marinelli

CIVITANOVA - Il Donoma si “spegne” per quindici giorni: licenza temporaneamente sospesa per motivi di ordine pubblico dopo una serie di risse e di danneggiamenti, avvenuti fuori dal locale, e alla luce dei controlli effettuati in queste ultime settimane, svolti anche in borghese, dalle forze dell’ordine all’interno del Donoma. Dal primo pomeriggio di ieri, dunque, sigilli alla discoteca di via Mazzini, come disposto dal Questore di Macerata, Antonio Pignataro, per ragioni di ordine pubblico, sulla base dell’articolo 100 del Tulps, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.