CIVITANOVA - Aggredito sotto casa, dopo che aveva trovato il cofano della sua macchina parcheggiata. È quanto accaduto in via Carena, nel cuore del borgo marinaro, domenica notte. Un uomo, lì residente, è stato aggredito e preso per il collo da un ragazzo.

Erano circa le 23.30 quando l’uomo, uscito di casa, ha trovato una minorenne seduta sulla sua macchina. Quando le ha chiesto di alzarsi ha notato il cofano abbozzato e lo ha fatto presente. Lei si è allontanata con una amica e poco dopo si è presentato un ragazzo, che ha cominciato ad insultare l’uomo e a minacciarlo. Poi gli ha messo le mani addosso. Alla fine, se ne è andato, dopo che alcune persone erano intervenute, allarmate per le urla. Il residente si è recato al pronto soccorso dell’ospedale e ha denunciato l’accaduto alla polizia. Accertamenti in corso.