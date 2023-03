CIVITANOVA - «Sono vicino ai commercianti, capisco la loro rabbia e sono dalla loro parte. Non staremo a guardare, con i vertici delle forze dell’ordine siamo al lavoro perché quello che è successo sabato non accada mai più». Sono le parole del sindaco Fabrizio Ciarapica all’indomani della maxi rissa avvenuta sabato pomeriggio, tra corso Dalmazia e via Duca degli Abruzzi, con decine e decine di giovanissimi, tra cui anche minorenni, attaccati da una banda di altrettanti ragazzini.



Spintoni, botte e cinghiate, con alcuni dei giovanissimi che si sono letteralmente rifugiati nei negozi del centro e con un commerciante, il profumiere Mauro Malatini che, intervenuto per difendere un giovane, si è preso una sediata addosso. L’autore del gesto ai danni del commerciante è in corso di identificazione. Il gruppo di giovani che ha scatenato il caos in centro è già stato identificato dalle forze dell’ordine, grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, che hanno immortalato tutti i loro movimenti.

La rabbia

«Capisco la rabbia dei commercianti – ha commentato il sindaco Fabrizio Ciarapica – In questi anni si è lavorato tanto per migliorare la situazione in termini di sicurezza e sono fiducioso che anche questa volta, come per altre questioni quali, ad esempio, l’abusivismo commerciale, riusciremo a risolvere il problema. Sono cose che non devono più accadere. Stiamo lavorando per mettere in campo delle misure di prevenzione. Ho già avuto modo di parlare con il Prefetto, con il comandante dei carabinieri e con il commissario di polizia per fare il punto della situazione e per concordare e mettere in atto misure di prevenzione – ha continuato il sindaco Fabrizio Ciarapica –. In settimana lavoreremo proprio su questo. Si tratta di un fatto circoscritto al sabato pomeriggio. Sono giovani che vengono dai Comuni limitrofi, da Nord a Sud. Vengono a Civitanova con il treno, nell’orario che va dalle 16.30 alle 20. Non possono venire a Civitanova a fare queste scorribande. Il gruppo è stato individuato. Questa situazione va fermata subito. Non staremo a guardare: le forze dell’ordine mi hanno assicurato che faranno la loro parte, come sempre» ha concluso il sindaco Fabrizio Ciarapica.

Sta meglio Malatini



Sta bene, per fortuna, Mauro Malatini, il commerciante che ha la sua bottega di profumi proprio in corso Dalmazia, colpito con una sedia e fatto cadere a terra nel tentativo di difendere un giovane magrebino accerchiato da un gruppo di tre ragazzini italiani. «La testa è dura e nessuna sediata può spaccarla. Ma non è possibile essere testimoni di certe scene di violenza – ha detto Mauro Malatini - Combattiamo tutti quanti per portare luce nelle nostre vie. Non giriamoci dall’altra parte».