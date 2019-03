Rissa tra ballerine di night ubriache: in due finiscono all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA Una lite furibonda tra ballerine di night, in due finiscono all’ospedale. è avvenuto questa mattina a Civitanova e ha visto protagonista tre ragazze che lavorano in un locale di Morrovalle. Provvidenziale è stato l’intervento di una pattuglia della Volante del commissariato di Civitanova, che ha placato gli animi delle contendenti.Terminato il lavoro, alcune delle protagoniste dell’episodio avrebbero esagerato con l’alcol. E per futili motivi, sotto l’abitazione, è scoppiata una lite. Dalle parole le avvenenti contendenti sono passate alle mani. E stando a una prima ricostruzione dei fatti, una ragazza romena avrebbe aggredito una collega originaria della Bielorussia. Una giovane marocchina è intervenuta per dividere le due amiche e per tutta risposta la romena si sarebbe scagliata anche contro di lei. È ­successo poco prima delle 8 del mattino e le urla hanno richiamato anche l’attenzione dei vicini.