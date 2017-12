Ripulita la tabaccheria: «Chiuso per furto, si sono portati via tutto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Ancora un blitz in tabaccheria, i ladri fanno man bassa di stecche di sigarette. È il secondo colpo in due giorni che si registra nella zona del centro.Questa volta nel mirino dei ladri è finita la tabaccheria Anconetani lungo la statale Adriatica, nelle vicinanza della rotatoria Loriblu. «Chiuso per furto, si sono portati via tutto», è scritto su un cartello appeso ieri. Ignoti, l’altra notte, hanno rotto una inferriata e violato una finestra laterale della tabaccheria. In questo modo sono riusciti a fare irruzione all’interno dell’esercizio commerciale. «Hanno agito tra le 4 e le 5 di notte e sono stati un’ora dentro a “lavorare” – ha raccontato la proprietaria Francesca Anconetani –. Sono entrati dalla finestra della sala del video-poker, hanno tagliato i fili dell’allarme e del telefono, scardinato e portato via la cassaforte nella parete di cartongesso. Poi sono scappati con tutte le sigarette. Sicuramente erano professionisti, qui nessuno ha sentito niente». Il bottino è ancora da stimare, ma ammonterebbe a circa 2000 euro.