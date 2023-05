CIVITANOVA - Un rinnovo, una nuova concessione e due richieste non accolte: è quanto la giunta comunale ha deciso riguardo all’istallazione di dehors su aree pubbliche. Finito lo stato di emergenza per la pandemia, non è più in vigore l’esenzione dal pagamento dell’occupazione del suolo pubblico.

Una situazione che, in città, aveva fatto sorgere gazebo e pedane in prossimità di quasi tutti i bar e i ristoranti. Ora si torna all’antico. Tra le nuove richieste, il Comune ha detto sì a quella di una ditta che opera nell’area all’aperto tra viale Matteotti, via Trento e via Da Vinci. Un parcheggio dove di sabato operano gli ambulanti del settore frutta e verdura del mercato. Il dehors è stato concesso in via temporanea (un anno) per una superficie di 48mq dove installare una struttura fissa.

Necessario, però lo spostamento di due posteggi di ambulanti: uno è stato traslato nell’area delle due cabine telefoniche, sempre nello stesso parcheggio, e una ha occupato il posteggio finora rimasto libero, sempre nella stessa area. Rinnovata l’occupazione di suolo pubblico per un esercizio all’angolo tra via Cavour e viale Vittorio Veneto (occupata porzione della strada destinata a parcheggio). Si tratta di 12 mq.

L’ufficio tecnico ha invece detto no a due richieste, una riguardante il marciapiede di corso Umberto I e una un vicolo del Borgo marinaro: le istallazioni esterne non garantivano lo spazio necessario ad una circolazione adeguata per i pedoni e le persone con limitata capacità motoria.