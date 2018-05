Riforniva la costa di marijuana â€‹e cocaina: spacciatore denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - È considerato un pericoloso spacciatore ed è stato bloccato dalla polizia: secondo gli agenti riforniva di cocaina e marijuana la costa e da tempo era nel mirino degli investigatori. Gli uomini del commissariato di polizia, hanno chiuso il cerchio intorno ad un albanese di 27 anni, residente a Porto Recanati, ma solito frequentare anche Civitanova, ritenuto il perno di un gruppo criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti lungo la costa maceratese.L’uomo da qualche tempo era finito nel mirino della polizia che ne seguiva spostamenti e contatti. L’altra mattina gli agenti sono intervenuti in via Giuseppe Ungaretti, bloccando il ventisettenne che si aggirava per le vie della città. Le successive perquisizioni, effettuate in contemporanea e con l’ausilio di personale di polizia giunto a fare da rinforzo, sia addosso a lui che presso la sua abitazione hanno portato al ritrovamento di sostanze stupefacenti. Le operazioni hanno consentito, infatti, di rinvenire all’interno dell’abitazione sia cocaina che marijuana, già divise in dosi, e la somma di 1.350 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.