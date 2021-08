È caccia a chi abbandona rifiuti, in poco più di due mesi multate 72 persone

CIVITANOVA - Raccolta differenziata dei rifiuti: l’amministrazione comunale interverrà sulla pulizia di cassonetti e marciapiedi e con maggiori controlli sul territorio da parte della polizia locale in collaborazione con gli operatori del Cosmari, per garantire il rispetto delle norme vigenti in materia.

Lo riferisce Fausto Troiani, assessore alla Rigenerazione urbana e gestione rifiuti, al termine della riunione da lui convocata ieri mattina nel Comando della polizia locale, alla presenza della comandante Daniela Cammertoni, degli agenti Massimo Pomante e Belinda Marini del Nucleo ecologico e ambientale, Giorgio Procaccini, responsabile Servizio Ambiente–Igiene urbana del Comune, Andrea Bernabei del Cosmari e del consigliere comunale Piero Croia.



«Abbiamo ritenuto necessario fare il punto sulla situazione della differenziata – spiega Troiani – alla luce anche di recenti episodi di errato conferimento dei sacchetti da parte degli utenti che sbagliano giorno, colore o luogo del deposito. Naturalmente durante i mesi estivi a Civitanova arrivano anche persone da fuori città che non hanno dimestichezza col regolamento della raccolta, ma la presenza di materiale improprio e ingombrante in strada rimane un gesto di inciviltà che non può essere tollerato perché esiste un servizio apposito».



Maggiori controlli, dunque, e maggiore collaborazione tra assessorato, Municipale e Cosmari. A questo proposito l’assessore riferisce alcuni dati riguardanti le sanzioni elevate negli ultimi mesi: sono 32 i verbali notificati nel mese di giugno, 42 i verbali nel mese di luglio e 16 nei primi quattro giorni di agosto. «Si è deciso di agire su più fronti - continua l’assessore -: da una parte lanciare una nuova campagna d’informazione in collaborazione con il Cosmari e dall’altra rafforzare la task force già presente sul territorio comunale che si avvarrà anche delle telecamere mobili per stanare le persone che si ostinano a non rispettare le norme del conferimento. Da subito provvederemo a far sostituire i cassonetti rotti e ad incrementare il numero di quelli a uso esclusivo della ristorazione, che ad oggi non sono sufficienti vista l’apertura di tanti nuovi locali. Inoltre collocheremo altre telecamere di sorveglianza nei luoghi più critici che saranno monitorati dai vigili».



«Seguiteremo ad organizzare queste riunioni periodiche - assicura Toiani - per vedere gli effetti di questa riorganizzazione e potenziamento del servizio. Civitanova punta sull’ambiente e sul decoro urbano, e la giunta ha approvato finalmente un nuovo regolamento di Polizia urbana e decoro, ma per crescere occorre che associazioni, cittadini e Comune collaborino per la cura degli spazi pubblici e il contrasto al degrado. Ci auguriamo che i cittadini vogliano dare il loro contributo con il rispetto delle regole o eventuali segnalazioni nel caso siano a conoscenza di atti di inciviltà nel loro quartiere». Infine, il dato della percentuale della raccolta differenziata di giugno è di 72,80%, quella progressiva annua è 73,11%, perfettamente in linea con le percentuali provinciali.



