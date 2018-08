Ricariche per le sigarette elettroniche "corrette" alla cannabis: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Liquido per sigarette elettroniche, corretto con cannabis. È questa l’ultima avanguardia dello sballo per i consumatori 4.0. A scoprirla sono stati i carabinieri del Reparto operativo del comando provinciale di Macerata, che hanno denunciato a piede libero un cameriere di 35 anni trovato in possesso di 21 fiale ricarica per le sigarette elettroniche che contenevano la sostanza drogante.