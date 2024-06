CIVITANOVA Acque pulite in tutto il litorale civitanovese. Revocato, con una ordinanza firmata ieri, il divieto di balneazione nel tratto della foce del fosso Maranello. A renderlo noto lo stesso sindaco Fabrizio Ciarapica. «Ho appena revocato il divieto di balneazione sul litorale Nord, dopo lo sversamento abusivo di liquami all’altezza del fosso Maranello – scrive – voglio tranquillizzare residenti, turisti e stabilimenti, che tutto è rientrato nella normalità e che sin da ora si può tornare a fare il bagno. Ringrazio l’Arpam, ma soprattutto la celerità con cui gli uffici comunali e l’Atac hanno circoscritto e bloccato lo sversamento, oltre che aver ripulito completamente il fosso evitando ulteriori danni. Quanto accaduto è un fatto molto grave, da veri irresponsabili. Mi auguro - le indagini sono in corso- che gli artefici di simili scempi ambientali vengano presto individuati e puniti. La città di Civitanova, 21 volte bandiera Blu, non può tollerare queste forme di illegalità».

I parametri

Quando si verifica lo sforamento di parametri microbiologici delle acque, viene interdetta alla balneazione il tratto corrispondente punto di prelievo. Tratti in cui l’Arpam ha diviso tutta la costa marchigiana. Quello in questione, denominato “fosso Maranello” è di 680 metri e comprende 12 stabilimenti balneari. Da ieri pomeriggio, bagni di nuovo possibili. La comunicazione dell’Arpam con i risultati delle analisi, sui campioni prelevati venerdì scorso, è arrivata ieri alle 13.04. Immediata l’ordinanza del sindaco, che voleva salvare il weekend in uno dei tratti più frequentati della spiaggia civitanovese.

L’allarme era scattato nella tarda mattinata di giovedì, quando una chiazza scura e maleodorante è stata trasportata dal fosso fino al mare. Si tratta di liquami provenienti probabilmente da un pozzo biologico ed indebitamente scaricati in un tombino per le acque piovane di via Regina Elena. Questo è quanto appurato dopo l’intervento di tecnici comunali, personale dell’Atac e Guardia Costiera, che continua le indagini per scoprire l’autore dello sversamento. Ieri, intanto, primo vero assalto alla spiaggia della stagione.

Tanta gente in spiaggia, nonostante un cielo velato. E, immancabili, i primi disagi per la sosta a Fontespina. Il Comune ha messo a disposizione un’area di 7.500 mq dietro il supermercato Si con te, a Nord del quartiere, ma non essendo ancora attivato il servizio di bus navetta l’area risulta troppo lontana dalla spiaggia. Dal quartiere chiedono l’apertura dell’area privata dietro la chiesa di Fontespina.